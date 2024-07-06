القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم السبت الموافق السادس من شهر يوليو الجاري.



ويستضيف ملعب "دوسيلدورف أرينا"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين منتخبي إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.



موعد مباراة إنجلترا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا



تنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا ضد سويسرا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا



سيتم نقل وإذاعة مباراة إنجلترا ضد سويسرا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.

