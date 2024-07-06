القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي " القنوات الناقلة لمباراة منتخب هولندا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب التركي، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.



موعد مباراة هولندا ضد تركيا في كأس أمم أوروبا



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب هولندا مع نظيره التركي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



وتأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16، ضمن أفضل ثوالث، بعدما احتل المركز الثالث، بجدول ترتيب مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط.



بينما نجح منتخب تركيا في التأهل لدور الـ16 باعتباره صاحب المركز الثاني للمجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد تركيا في اليورو



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، كما ستنقل مباراة هولندا ضد تركيا عبر قناة beIN Sports Max 1HD.

