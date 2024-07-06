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أحمد جودة - القاهرة - أثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على اللاعب الألماني توني كروس بعد أن خاض مباراته الأخيرة كلاعب محترف، ووصف مسيرته بالـ "رائعة".

وكتب إنفانتيو على إنستغرام:" أهنئ كروس على مسيرته الرائعة مع الأندية ومنتخب بلاده".



وانتهت مسيرة كروس الكروية بعد خسارة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني 1-2 أمس الجمعة في مباراة استمرت لشوطين إضافيين بدور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

إنفانتينو يثني على مسيرة كروس



وكتب إنفانتينو مخاطبًا كروس: "كنت مثالًا للاعب المحترف وأدخلت الكثير من الفرحة في نفوس الجماهير في جميع أنحاء العالم".

وينبغي على كروس حاليا أن يستمتع بالمرحلة المقبلة من حياته.

ونشر إنفانتينو صورة تجمعهما سويًا بعد حفل توزيع جوائز مع رسالة تهنئة.

