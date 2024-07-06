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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية آخر تطورات مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للتقارير الصحيفة فأن اتحاد الخليج لديه اتفاق مع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو المقبل.

اتحاد جدة السعودي يتفق مع نجم مانشستر سيتي

وأضافت التقارير أن مسؤولي اتحاد جدة توصلوا إلى اتفاق مع دي بروين للانضمام للفريق السعودي خلال الميركاتو الصيفي.

ويسعي النادي السعودي إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

