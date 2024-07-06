كندا تبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا

كندا تبلغ نصف نهائي كوبا أمريكاتأهل منتخب كندا إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024م"، المقامة حاليًّا بأمريكا، بعد فوزه على منتخب فنزويلا 4-3 بركلات الترجيح فجر اليوم، ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أيه تي أند تي"، انتهى بالتعادل 1-1، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب كندا.

وتقدم منتخب كندا بهدف سجله جاكوب شافلبيرج في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل منتخب فنزويلا عن طريق سالمون روندون في الدقيقة 65.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل مع نظيره الأرجنتيني.