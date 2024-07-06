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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد يسعي للانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو أن أولوية البرتغالي جواو فيليكس ووكيل أعماله مينديز هي الانتقال إلى الفريق الكتالوني.

نجم أتلتيكو مدريد يريد الانتقال إلى برشلونة

وأضاف موريتو أن نادي بنفيكا البرتغالي سأل عن اللاعب لكن دون عرض رسمي لحد الآن.

وأكمل:" أتلتيكو مدريد لن يسهل الصفقة لبرشلونة هذه المرة ولن يقبل بالإعارة".

وأوضح أن وكيل أعمال فيليكس يعمل على إيجاد حل لانتقال اللاعب البرتغالي إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي.

