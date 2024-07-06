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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي ميلان الإيطالي، إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل أن على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية، إلى أن النادي الإيطالي يسعي للحصول على خدمات ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

نجم منتخب إسبانيا يوافق على الانتقال إلى ميلان

ووفقًا لقناة "تيلي لومبارديا" الإيطالية فأن موراتا منفتح على الانتقال إلى صفوف الفريق اللومباردي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت القناة أن مهاجم المنتخب الإسباني الذي تأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 أعطي موافقته إلى ارتداء قميص ميلان في الموسم المقبل.

