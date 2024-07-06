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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب إنجلترا ضد سويسرا مباشر دون تقطيع | ربع نهائي اليورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب إنجلترا ضد سويسرا مباشر دون تقطيع | ربع نهائي اليورو 2024.. على ملعب "إسبيل آرينا" الكبير، ستشهد مدينة دوسلدورف الألمانية صراعًا مثيرًا بين منتخبي إنجلترا وسويسرا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

يسعى كلا المنتخبين للفوز بتلك المباراة الحاسمة لضمان مكان في الدور نصف النهائي، وتحقيق حلم التتويج بلقب البطولة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إنجلترا وسويسرا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

إنجلترا تواجه سويسرا في معركة قوية بدور ربع نهائي يورو 2024

تدخل إنجلترا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزها الدرامي على سلوفاكيا في دور الـ16، بهدفين مقابل هدف. حيث نجح جود بيلينجهام في إدراك التعادل في الوقت القاتل، قبل أن يحسم هاري كين النتيجة في الشوط الإضافي الأول.

لكن ينبغي على الإنجليزيين نسيان صعوبات المباراة الماضية، والتركيز على مواجهة سويسرا بقوة، لتجنب تكرار سيناريو التعادل الصعب أمام سلوفاكيا.

من ناحية أخرى، تأهل منتخب سويسرا إلى ربع النهائي بعد إقصائه المفاجئ لمنتخب إيطاليا، حامل لقب النسخة الماضية، بهدفين دون رد.

وتاريخ المواجهات بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا يشير إلى تفوق إنجليزي، حيث تعادلا في نسخة 1996 بنتيجة 1-1، وفاز الإنجليز بثلاثية نظيفة في نسخة 2004.

لكن تبقى كرة القدم مليئة بالمفاجآت، ولا يمكن استبعاد أي من المنتخبين من تحقيق الفوز والتأهل.

وتُعدّ المباراة بمثابة فرصة ذهبية لكل من إنجلترا وسويسرا لتقديم أفضل ما لديهما، والتقدم خطوة هامة نحو تحقيق حلم الفوز بلقب بطولة أمم أوروبا 2024.

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين المدربين جاريث ساوثجيت (إنجلترا) ومورات ياكين (سويسرا). كما سيتنافس النجوم على أرض الملعب، أمثال هاري كين ورحيم ستيرلينج من إنجلترا، وشاكيري وشيفر من سويسرا، لتقديم عروض مميزة وقلب نتيجة اللقاء لصالح منتخباتهم.

موعد مباراة إنجلترا وسويسرا

ستنطلق مباراة إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

وتُقام المباراة على ملعب مركور شبيل آرينا في مدينة دوسلدورف الألمانية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسويسرا في يورو 2024

قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1: هي القناة الحصرية الناقلة للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هي القناة الحصرية الناقلة للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تطبيق beIN CONNECT: يمكن أيضًا مشاهدة المباراة من خلال تطبيق beIN CONNECT، والذي يتوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

جدول ترددات قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1

قمر نايل سات:

التردد: 11255

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

قمر عرب سات:

التردد: 38200

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 6/7

تشكيل إنجلترا المتوقع ضد سويسرا في ربع نهائي يورو 2024



وجاء تشكيل إنجلترا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبيير - إزري كونسا - جون ستونز - كايل ووكر.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - ديكلان رايس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فيل فودين - هاري كين - بوكايو ساكا.



تشكيل سويسرا المتوقع ضد إنجلترا في ربع نهائي يورو 2024



وجاء تشكيل سويسرا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: فابيان شار - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: سيلفان فيدمير - جرانيت تشاكا - ريمو فريلير - مايكل أيبشير.

خط الهجوم: فابيان ريدر - دان ندوي - بريل إيمبولو.

مشوار إنجلترا وسويسرا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 حتى الآن



وتأهل منتخب إنجلترا إلى الدور الـ16 بعد تصدره المجموعة الثالثة ب 5 نقاط، حيث افتتح منتخب إنجلترا مشواره في دور المجموعات بالفوز على صربيا بهدف دون رد، ومن ثم تعادل في الجولة الثانية والثالثة مع الدنمارك وسلوفينيا ليتأهل كمتصدر عن المجموعة الأولى، ومن ثم واجه منتخب سلوفاكيا أفضل ثالث عن المجموعة الخامسة في الدور الـ16 وحقق الفوز بهدفين لهدف عليه ليتأهل إلى دور الثمانية من يورو 2024.

في المقابل تأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ8 من بطولة يورو 2024، وذلك من خلال تحقيق المفاجأة وإقصاء منتخب إيطاليا من الدور الـ16 بتحقيق الفوز عليه بهدفين دون رد ليضرب موعدًا مع منتخب إنجلترا.