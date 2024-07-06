الأهلي يقدم التعازي في أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضيه بتقديم التعازي ببالغ الحزن والأسى الكابتن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر الذي وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم اهله يذويه الصبر والسلوان.

الأهلي ينعى الكابتن أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب

وتوفى اليوم لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، وتقبل الجميع الخبر ببالغ الحزن، حيث أنه كان يعاني من أزمة صحية في مارس الماضي ولكنها أثرت عليه بمضاعفات صحية كانت سبب في رحيله.

وخلال السنوات الماضية في مسيرة اللاعب أحمد رفعت لعب لعدة أندية كبيرة مثل الزمالك وإنبي والاتحاد السكندري والمصري والوحدة الإماراتي، قبل انضمامه إلى مودرن سبورت في عام 2023.

حقق أحمد رفعت العديد من الإنجازات، ونجح في التتوج بلقب كأس رابطة الأندية مع فيوتشر، وكأس السوبر المصري مع الزمالك، كما حصل على لقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع المنتخب المصري، وشارك دوليا مع المنتخب المصري الأول في 5 مباريات دولية.

ونجح في تسجل هدفين، كان من أروع الأهداف في مسيرة أحمد رفعت أبرزها هدفه في مرمى السودان خلال بطولة كأس العرب.

وستقام صلاة الجنازة والدفنة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

وقررت رابطه الاندية المصرية المحترفة تاجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت، نظرا لوفاة اللاعب أحمد رفعت، والتي كان مقرر إقامتها اليوم في الرابعة عصرًا على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد.