نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة اتحاد الكرة ينعي عائلة الراحل أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام، والمدير التنفيذي والعاملين، أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني ونادي مودرن سبورت، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة أحمد رفعت

وتوفى صاحب ال 31 عاما منذ الساعات، التي أعلنت عن رحيله الصفحة الرسمية لفريق مودرن سبورت عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب وفاة أحمد رفعت

وكان قد تعرض أحمد رفعت لأزمة صحية في مارس الماضي أثناء مباراة ‎الاتحاد السكندري، تسببت في توقف عضلة القلب وفقد الوعي لأيام ثم استعاده، لكنه تعرض مؤخرا لمضاعفات صحية أدت لوفاته.

رابطة الأندية تؤجلة مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت

وقررت رابطه الاندية المصرية المحترفة تاجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت، نظرا لوفاة اللاعب أحمد رفعت، والتي كان مقرر إقامتها اليوم في الرابعة عصرًا على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد.