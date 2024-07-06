رسميًا.. إسلام عبد الغفار مديرًا فنيًا لشباب بسيون

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي شباب بسيون، مع إسلام عبد الغفار، لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي، خلال المرحلة المقبلة، نظرا لنتائجه المميزة في تجاربه السابقة.

إسلام عبد الغفار مديرًا فنيًا لشباب بسيون

حقق عبد الغفار نتائج مميزة مع فريق طنطا 2003، خلال الموسم الماضي مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية، إلا أنه قرر خوض التحدي مع شباب بسيون.

وقال عبد الغفار تعليقا على قيادة شباب بسيون: "سعيد بخوض تجربة جديدة مع شباب بسيون وأتمنى تحقيق نتائج ترضي طموح مسئوليه وجماهيره خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي مع شباب بسيون لتقديم جيل جديد للنادي قادر على تحقيق أفضل النتائج فيما هو مقبل".

وأتم: "أشكر مجلس إدارة النادي على ثقتهم في منحي فرصة قيادة الفريق وسأعمل بكل جهد كي أكون عند حسن ظن الجميع".