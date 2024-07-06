نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من وزارة الرياضة تجاه الراحل أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي إلى أسرة لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت، وجماهير الرياضة المصرية في وفاته.

وزير الرياضة يعلن إطلاق اسم ‎أحمد رفعت على أهم مراكز الشباب بـ كفر الشيخ

وأعلن وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق اسم أحمد رفعت على أهم مركز شباب بكفر الشيخ وتحمل الوزارة كافة المسئوليات تجاه أسرته.

وقرر وليد دعبس، مالك نادي مودرن سبورت صرف جميع المستحقات المالية عن المواسم المتبقية في عقد لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت؛ الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعرب أشرف صبحي عن حزنه خلال تصريحاته للموقع الرسمي قائلا: "كان أحمد رفعت مثالًا يحتذى به في دماثة الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل".

وأكمل: "داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفى منذ ساعات قليلة لاعب فريق مودرن سبورت أحمد رفعت، بعدما أعلن نادي مودرن سبورت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به عن وفاته.

وكتب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالتالي:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلون.

وقررت رابطه الاندية المصرية المحترفة تاجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت، نظرا لوفاة اللاعب أحمد رفعت، والتي كان مقرر إقامتها اليوم في الرابعة عصرًا على أن يتم تحديد موعد لاحق للمباراة فيما بعد.