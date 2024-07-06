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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن يوتيوب..منتخب هولندا × تركيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" في ربع نهائي يورو 2024، يحتضن الملعب الأولمبي ببرلين، مباراة مرتقبة تجمع المنتخب الهولندي ضد نظيره التركي، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” التفاصيل الكاملة الخاصة بلقاء هولندا وتركيا، بعدما نجح منتخب هولندا إلى التأهل لهذا الدور بعد الفوز على رومانيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، بينما وصل منتخب تركيا لهذا الدور بعد الفوز على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16، ويسعى الفريقان إلى خطف الفوز خلال هذا اللقاء من أجل مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

موعد مباراة هولندا وتركيا في أمم أوروبا 2024



من المقرر أن يتقابل منتخب هولندا أمام تركيا، اليوم السبت، في ربع نهائي اليورو 2024، على أن تنطلق ركلة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، ويستضيف الملعب الأولمبي ببرلين أحداث هذا اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

تنقل أحداث مباراة هولندا ضد تركيا عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية المشفرة، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة تحديدًا عبر قناة “بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1″، وسيكون حفيظ دراجي وعامر الخوذيري هم المعلقين على أحداث هذا اللقاء.



تشكيل هولندا المتوقع أمام تركيا

من المتوقع أن يبدأ رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: ناثان آكي، فيرجيل فان دايك، ستيفان دي فراي، دنزل دومفرايس.

خط الوسط: جيردي تشوتين، تيجاني رايندرز.

خط الهجوم: دونيل مالين، تشافي سيمونز، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

تشكيل تركيا المتوقع أمام هولندا

ميرت جونوك، ميرت مولدور، ساميت أكايدين، عبد الكريم بارداكسي، فيردي كاديوغلو، أوكي يوكوشلو، كان أيهان، كينان يلدز، هاكان شالهان أوغلو، باريش ألبر يلماز، أردا جولر