نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة سموحة وإنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة إنبى المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة، كالآتى:

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، جاستيس ارثر، حمدى علاء.

خط الوسط: أحمد خالد، محمد كناريا، عمرو قلاوه، دوكو دودو، مصطفى البدرى.

خط الهجوم: حسام حسن.

وأعلن سيد ياسين المدير الفنى لفريق إنبي، تشكيلته المختارة لمواجهة سموحة.

وضم التشكيل كلًا من: عبد العزيز البلعوطى، على فوزى، أحمد كالوشا، أحمد صبيحه، رفيق كابو، مصطفى شكشك، مودى ناصر، احمد العجوز، سيف الخشاب، صلاح زايد، أحمد أوفا.

ويحتل فريق سموحة، المركز الثامن برصيد 39 نقطة بينما يأتى انبى فى المركز الخامس برصيد 42 نقطة.