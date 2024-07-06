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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة الشوط الأول من مباراة تركيا وهولندا في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، يلتقي منتخبا هولندا وتركيا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 اليوم السبت على ملعب برلين الأولمبي، في الساعة العاشرة مساءً.

ويدخل المنتخب الهولندي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على رومانيا بثلاثية نظيفة في دور الستة عشر.

فيما يسعى المنتخب التركي لتحقيق إنجاز مماثل بعد أداء قوي في دور المجموعات، حيث فاز على جورجيا والتشيك، وخسر مباراة واحدة فقط أمام البرتغال.

وتأهل المنتخب التركي إلى دور الستة عشر ونجح في الفوز على النمسا بنتيجة 2-1 في لايبزج.

التشكيلة المتوقعة لهولندا

فيربروجن، دومفريز، دي فريج، فان ديك، أكي، شوتن، سيمونز، رايندرز، مالين، ديباي، جاكبو

التشكيلة المتوقعة لتركيا

ميرت جونوك، ميرت مولدور، ساميت أكايدين، عبد الكريم بارداكسي، فيردي كاديوغلو، أوكي يوكوشلو، كان أيهان، كينان يلدز، هاكان شالهان أوغلو، باريش ألبر يلماز، أردا جولر.

مباراة تركيا وهولندا



هولندا ضد تركيا



ويتفوق المنتخب الهولندي على نظيره التركي فى تاريخ مواجهات المنتخبين بمختلف المسابقات، حيث تقابلا فى 14 مباراة سابقة، حقق منتخب الطواحين الهولندية الفوز في 6 مباريات مقابل 4 لمنتخب تركيا، وحسم التعادل 4 مباريات أخرى.

وسجل المنتخب الهولندي خلال مواجهات المنتخبين 21 هدفا، مقابل 14 هدفا للمنتخب التركي.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين فى سبتمبر 2021، شهدت فوزا كاسحا للمنتخب الهولندي بنتيجة 6 - 1، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.



هولندا ضد تركيا



وتأهل منتخب هولندا إلى دور الـ16 ضمن الفرق المتأهلة كأفضل ثوالث عن المجموعة الثالثة، عقب تفوقه على منتخب رومانيا متصدر المجموعة الاولى 3 – 0.

ويسعى منتخب هولندا، حامل لقب عام 1988، من خلال مواجهة تركيا إلى حجز مكان لها في نصف النهائي لمواجهة الفائز بين إنجلترا وسويسرا.

وحقق منتخب هولندا خلال المباراة السابقة أمام رومانيا انتصاره الأول في أربع مباريات بأدوار خروج المغلوب في بطولة أوروبا، منذ فوزه بركلات الترجيح على السويد في ربع نهائي 2004.

في المقابل أظهر منتخب تركيا عزيمته الكبيرة في مباراة دور الـ16 عندما تغلب على منتخب النمسا 2 -1، حيث سجل ميريح ديميرال هدفين، فيما تألق الحارس ميرت جونوك، ويأمل منتخب الباشوات أن تستمر رحلته ويصعد للدور قبل النهائي مثلما حدث في نسخة 2008.