نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برادلي يعلق على وفاة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق، عائلة وأصدقاء اللاعب أحمد رفعت، الذي توفي فجر اليوم عن عمر يناهز الـ31 عامًا، بسبب أزمة صحية تسببت في رحيله.

برادلي يرسل التعازي في أحمد رفعت

نقل ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، رسالة تعازي برادلي والتي كانت تحمل الكلمات التالية: "حزين لسماع هذه الأخبار بشأن أحمد رفعت، أرسل كل الحب والدعاء لعائلته وأصدقائه".

وحضر اليوم العديد من الكرة المصرية لصلاة الجنازة على لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

وكان سبب وفاة أحمد رفعت تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وتدهور حاد في حالته الصحية، وبناء على ذلك تم نقله إلى المستشفى قبل أن يتوفاه الله، بعد رحلة شاقة مع أزمته الصحية التي ألمت به يوم 11 مارس 2024.