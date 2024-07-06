عاجل| "اصبروا حقه هيرجع".. مرتضى منصور يثير الجدل بعد وفاة أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - "اصبروا حقه هيرجع".. مرتضى منصور يثير الجدل بعد وفاة أحمد رفعت

"اصبروا حقه هيرجع".. مرتضى منصور يثير الجدل بعد وفاة أحمد رفعت.. رحل عن عالمنا اليوم، السبت 6 يوليو 2024، لاعب كرة القدم المصري الشاب أحمد رفعت، عن عمر يناهز 31 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض.

وكان رفعت قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال إحدى مباريات فريقه، مودرن سبورت، في الدوري المصري، حيث تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وأثارت وفاة رفعت صدمة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، حيث عبر العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين عن حزنهم العميق لفقدان أحد المواهب الشابة الواعدة.

مرتضى منصور يثير الجدل بعد وفاة أحمد رفعت

وكتب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر حسابه على تويتر تعليقًا على وفاة اللاعب الشاب أحمد رفعت: "اصبروا حقه أن شاء الله مش هيضيع لازم يبقي فيه حد لبلطجة الوسط والاعلام الرياضي. أحمد رفعت الله يرحمه مش أول الضحايا ولا آخرهم.. طول ما البلطجية اللي متصورين انهم فوق القانون والبشر متسابين مبرطعين في الرياضة وفي الاعلام. الله يرحمك يا احمد شاب مؤدب موهوب يتيم مكسور علشان مالكش ظهر. حقك مش هيضيع".

نعي نادي مودرن سبورت



ونعى نادي مودرن سبورت لاعبه أحمد رفعت عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وخيمت حالة من الحزن على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب الراحل، وتمنوا له الرحمة والمغفرة.