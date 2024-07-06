نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإخفاق في اليورو.. جماهير آرسنال: لن نفوز بالدوري مع كاي هافيرتز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى مشجعو نادي آرسنال الإنجليزي غضبهم من عدم قدرتهم على الفوز بلقب الدوري مع وجود كاي هافيرتز في المقدمة.

وكان هافيرتز البالغ من العمر 25 عاما جزءا من تشكيلة ألمانيا التي تواجه خطر الإقصاء من بطولة كأس أمم أوروبا.

جماهير آرسنال: لن نفوز بالدوري مع كاي هافيرتز

وجد لاعب آرسنال نفسه في مواجهة المرمى، بينما كانت ألمانيا متأخرة بهدف أمام إسبانيا.

ورفع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما رأسه في مواجهة فلوريان فيرتز، وحاول رفع الكرة من فوق أوناي سيمون، لكن تسديدته مرت فوق العارضة، مما أثار غضب جماهير أرسنال على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتنهد أحد المشجعين قائلا: "يريد البعض أن يكون هافيرتز هو المهاجم رقم 9 الذي ينافس على الدوري الإنجليزي الممتاز"، فيما قال آخر: "يتعين علينا التعاقد مع مهاجم من الطراز الأول هذا الصيف، ولا يمكننا الفوز بالدوري بوجود هافيرتز في المقدمة".

كما اعترف مشجع ثالث: "لا أتذكر أن هافيرتز كان بهذا السوء خلال موسم البريميرليج"،

وأضاف آخر: "سيبدأ موسم البريميرليج مرة أخرى ثم سيبدأ مشجعو أرسنال في الترويج للدعاية بأن هذا الرجل هافيرتز ليس في الواقع كومة كريهة من فضلات الكلاب".

وكان أرسنال قريبا جدا من خلع مانشستر سيتي عن عرشه الموسم الماضي، حيث كان كاي هافيرتز مسؤولا عن خط هجوم الفريق بعد رحيله عن تشيلسي إلى الجانزر الصيف الماضي.