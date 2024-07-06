عاجل| "كان يجلب السحر للملاعب".. هكذا علق كارلوس كيروش على وفاة أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على وفاة أحمد رفعت، لاعب المنتخب الوطني ومودرن سبورت.

رسالة مؤثرة من كارلوس كيروش لـ أحمد رفعت

حيث قال كيروش في رسالة للصحفيين اليوم: “أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة ولطيفة وطبيعية، روحه وقلبه وُلِدا للاستمتاع بالجانب الجميل من اللعبة”.

واستكمل: “كان لاعبا ساحرًا وماهرًا وساعدنا في جلب السحر إلى استادات كرة القدم. كان من دواعي فخري أن أشارك حياتي مع أحمد رفعت”.

وأضاف: “سيظل في قلبي وصلواتي. نحن متأكدون أن الله سيحميك برحمته ورأفته. شكرًا لك يا صديقي العزيز على كل ما فعلته من أجل كرة القدم ومصر ولي”.

مسيرة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت

حقق أحمد رفعت العديد من الإنجازات، ونجح في التتوج بلقب كأس رابطة الأندية مع فيوتشر، وكأس السوبر المصري مع الزمالك، كما حصل على لقب أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع المنتخب المصري، وشارك دوليا مع المنتخب المصري الأول في 5 مباريات دولية.

ونجح في تسجل هدفين، كان من أروع الأهداف في مسيرة أحمد رفعت أبرزها هدفه في مرمى السودان خلال بطولة كأس العرب.