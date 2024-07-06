نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفتة رائعة من لاعبي إنبي لتوديع أحمد رفعت (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الآن مباراة تجمع بين فريق سموحة ضد نظيره إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وحرص اللاعبين والجهاز الفني للفريقين على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء، على روح الراحل أحمد رفعت.

لفتة رائعة في مباراة إنبي وسموحة.. صورة أحمد رفعت ورقم 88 وشارة سوداء

كما حرص لاعبي إنبي على ارتداء تيشيرت عليه صورة أحمد رفعت ورقم 88 وشارة سوداء، في وسط لافتة رائعة لتوديع زميلهم أحمد رفعت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وحضر اليوم العديد من الكرة المصرية لصلاة الجنازة على لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

وكان سبب وفاة أحمد رفعت تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وتدهور حاد في حالته الصحية، وبناء على ذلك تم نقله إلى المستشفى قبل أن يتوفاه الله، بعد رحلة شاقة مع أزمته الصحية التي ألمت به يوم 11 مارس 2024.