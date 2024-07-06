الاتحاد السكندرى ينعى أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى ببالغ الحزن والأسى أحمد رفعت لاعب فيوتشر الذى وافته المنية صباح اليوم.

الاتحاد ينعي أحمد رفعت

أصدرت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندرى بيانا تنعى خلاله اللاعب الراحل.

وقال البيان إن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام النادي والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالنادي ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن أحمد رفعت لاعب نادى الاتحاد السكندري السابق ولاعب نادي مودرن سبورت الحالى والذى رحل إلى جوار ربه اليوم راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.