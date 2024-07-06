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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة سموحة وإنبى التى تجرى الآن، على ستاد الإسكندرية، رفع لاعبى الفريق السكندري لافته تتضمن شعار النادي مدون وداعا أحمد رفعت.

سموحه يرفع لافته لوداع أحمد رفعت

شهدت المباراة وقوف لاعبى الفريقين دقيقه حداد على روح اللاعب الفقيد.

ومر ربع ساعة من عمر المباراة ولا تزال النتيجة التعادل دون أهداف.

وجاء تشكيل سموحة، كالآتى:

حراسة المرمى: محمد أشرف

خط الدفاع: بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، جاستيس ارثر، حمدى علاء.

خط الوسط: أحمد خالد، محمد كناريا، عمرو قلاوه، دوكو دودو، مصطفى البدرى.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويحتل فريق سموحة، المركز الثامن برصيد 39 نقطة بينما يأتى انبى فى المركز الخامس برصيد 42 نقطة.