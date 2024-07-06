نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تركيا ضد هولندا مباشر دون تقطيع | ربع نهائي اليورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تركيا ضد هولندا مباشر دون تقطيع | ربع نهائي اليورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تركيا ضد هولندا مباشر دون تقطيع | ربع نهائي اليورو 2024.. تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأولمبي ببرلين، مواجهة نارية تجمع بين منتخبي هولندا وتركيا، في إطار ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024″ المقامة في ألمانيا.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة هولندا وتركيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

هولندا وتركيا في صراع قوي لبلوغ نصف نهائي يورو 2024

يدخل المنتخبان المباراة بمعنويات عالية، بعدما قدما عروضًا قوية في دور المجموعات ودور الـ16، حيث تأهل منتخب هولندا بعد فوزه على رومانيا بثلاثة أهداف نظيفة، بينما صعد منتخب تركيا بعد انتصاره على النمسا بهدفين مقابل هدف.

يتطلع كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، حيث تتنوع أهدافهم بين السعي وراء اللقب الأوروبي الأول بالنسبة لمنتخب هولندا، بينما يسعى منتخب تركيا لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.



وبشكل عام وبعيدًا عن بطولة أمم أوروبا، خصيصًا، فيصب تاريخ المواجهات بين المنتخبين في صالح إنجلترا، التي حققت 19 فوزًا، مقابل 3 انتصارات لمنتخب سويسرا، وحضر التعادل خلال 5 مواجهات.

من المؤكد أن هذه المباراة ستشهد صراعًا قويًا بين المنتخبين، حيث يتمتع كلاهما بقدرات فنية عالية وخبرة كبيرة في بطولات كرة القدم الأوروبية.

موعد مباراة هولندا وتركيا في ربع نهائي يورو 2024



على وقع ترقب جماهيري كبير، تستعد منتخبا هولندا وتركيا لخوض معركة كروية حاسمة، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية.

ستحتضن أرض ملعب أولمبيا ستاديون برلين هذا الصراع المرتقب، حيث سيتنافس المنتخبان على حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024″ المقامة في ألمانيا.

القناة الناقلة لمباراة هولندا ضد تركيا

تستعد جماهير كرة القدم في الوطن العربي لمتابعة مباراة نارية تجمع بين منتخبي هولندا وتركيا، في إطار ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024″، والتي تقام على أرض ألمانيا.

وإتاحةً لمتابعة هذه المباراة المرتقبة، تُبث قناة بي إن سبورت ماكس 1 اللقاء على الهواء مباشرة، وذلك عبر الترددات التالية:

جدول ترددات قناة بي إن سبورت ماكس 1

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12245 عمودي 27500 3/2 عرب سات 38200 أفقي 27500 6/7

تشكيل هولندا المتوقع



من المتوقع أن يبدأ المدرب رونالدو كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، مباراة فريقه لمواجهة نظيره تركيا في ربع نهائي يورو 2024، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، ستيفان دي فري.

في خط الوسط: تشافي سيمونز، تيجاني ريندرز، دينزل دومفريس، شوتين، بيرخواين.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.



تشكيل تركيا المتوقع



جاء تشكيل تركيا المتوقع لمواجهة منتخب هولندا في ربع نهائي أمم أوروبا 2024، كالتالي: -