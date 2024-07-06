شوبير يوضح المدة المتبقية في عقد أحمد رفعت مع مودرن سبورت

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، المدة المتبقية في عقد اللاعب الراحل أحمد رفعت مع ناديه مودرن سبورت.

شوبير: سنة واحدة متبقية في عقد رفعت مع مودرن سبورت

قال شوبير عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “تصحيح واجب المتبقي من عقد الراحل أحمد رفعت سنة واحدة فقط”.

وكان وليد دعبس، مالك نادي مودرن سبورت قد قرر صرف جميع المستحقات المالية عن المواسم المتبقية في عقد لاعب الفريق الراحل أحمد رفعت.

وذكر شوبير عبر حسابه، أن عقد رفعت مع مودرن سبورت ممتد لـ4 سنوات، ولكنه صحح المعلومة وأشار إلى أنه العقد ساري لمدة سنة واحدة.

ورحل أحمد رفعت، عن عالمنا صباح اليوم السبت بعد صراع شاق مع المرض حيث تعرض لتوقف عضلة القلب في إحدى مباريات فريقه ببطولة الدوري المصري، في مارس الماضي.