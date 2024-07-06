نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كيروش ينعي رفعت ومرتضى منصور يتوعد وإخلاء سبيل نجم الأهلي ورسالة رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

أول تعليق من رونالدو بعد توديع البرتغال بطولة يورو 2024

علق كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال على توديع بلاده بطولة أمم أوروبا يورو 2024 من دور الربع نهائي بعد الخسارة من منتخب فرنسا مساء الأمس.

وتعرض منتخب البرتغال لخسارة صادمة من منتخب فرنسا بعدما تعادل معه سلبيًا في اللقاء والذهاب إلى ركلات الترجيح ليفوز الديوك بخمس مقابل ثلاث أهداف.

دوت الخليج يكشف أحقية أسرة أحمد رفعت في قيمة عقد اللاعب (مستند)

أعلن الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، في تصريحات إذاعية عن صرف قيمة عقد اللاعب الراحل أحمد رفعت كاملًا والذي يمتد لسنة واحدة، لأسرته وذلك بعد وفاته

مضيفا أنه سيتم تسليم راتب رفعت السنوي كاملًا لأسرته كل عام طوال مدة العقد.

موضحًا أن هذا القرار يأتي تقديرًا لمسيرة رفعت مع النادي ودعمًا لأسرته في هذا الوقت العصيب مؤكدًا التزام النادي تجاه اللاعب الراحل وأسرته.

قرار عاجل بعد التحقيق مع إمام عاشور بشأن مشاجرة المول

تواجد إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، في النيابة اليوم من أجل الاستماع إلى أقواله في واقعة التعدي على فرد أمن في مول شهير.

قررت جهات التحقيق، إخلاء إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عقب الاستماع إلى أقواله، في حادث التعدي على فرد أمن داخل مول تجاري، أثر تعرض زوجته للمعاكسة داخل المول.

مرتضى منصور يفتح النار على المتسبب في مرض أحمد رفعت

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سابقًا، النار على المتسبب في مرض لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت، الذي فارق الحياة صباح اليوم السبت.

كتب مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "اصبروا حقه أن شاء الله مش هيضيع لازم يبقي فيه حد لبلطجة الوسط والاعلام الرياضي".

"كان يجلب السحر للملاعب".. هكذا علق كارلوس كيروش على وفاة أحمد رفعت

علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على وفاة أحمد رفعت، لاعب المنتخب الوطني ومودرن سبورت.

حيث قال كيروش في رسالة للصحفيين اليوم: “أحمد رفعت موهبة كروية موهوبة ولطيفة وطبيعية، روحه وقلبه وُلِدا للاستمتاع بالجانب الجميل من اللعبة”.