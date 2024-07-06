نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين زد والبنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول التي جمعت بين فريق زد ضد نظيره البنك الأهلي، بالتعادل السلبي وذلك ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تعادل سلبي بين البنك الأهلي وزد في الشوط الأول

انطلقت صافرة حكم المباراة بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق البنك الأهلي وفي الدقيقة ال 16 كان هناك هدف لصالح البنك الأهلي ولكن عقب العودة لمراجعة تقنية الڤار تم إلغاء الهدف.

وحصل اللاعب أحمد زكي لاعب فريق زد في الدقيقة ال40، على بطاقة صفراء.

وقد أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة زد.

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة زد فى الدورى:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع:أيمن أشرف، سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، محمد بسيوني، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، احمد النادري، محمد هلال.

خط الهجوم:كريم بامبو، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، عاصم صلاح، سيرجي آكا، عماد فتحي، أحمد مدبولي، موسى فراوي، جريندو