نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبس وتهديدات.. الأسباب الحقيقية وراء نهاية أحمد رفعت الدراماتيكية ( تحقيق ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي المصري أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر صباح اليوم السبت الموافق 6 من شهر يوليو 2024، بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة عوامل نفسية حسب ما ذكر اللاعب في أحد البرامج التليفزيونية.

وأثارت وفاة أحمد رفعت العديد من التساؤلات، والمطالبة بالتحقيق مع أحد كبار الدولة الذي تسبب في إغتيال اللاعب الشاب نفسيًا، أكثر ما يتصدر المشهد الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية.

دوت الخليج الرياضي يكشف القصة الكاملة لأزمة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر قبل وفاته

تعرض أحمد رفعت لإغماء مفاجئ خلال مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز في 11 مارس 2024، تم نقل اللاعب أحمد رفعت إلى أقرب مستشفى، وأظهر تشخيص الأطباء أنه يعاني من أزمة في عضلة القلب.

بعد أيام من العلاج، تحسنت حالته الصحية وتم خروجه من المستشفي، ولكن بعد مضي أشهر، تدهورت حالته.

ولكن ظهور رفعت في برنامج " الكورة مع فايق " الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر شاشة MBC MASR 2، هو ما أثار الجدل حول تعرضه للأزمة الصحية.

ماذا قال أحمد رفعت مع إبراهيم فايق ؟

تحدث أحمد رفعت خلال برنامج إبراهيم فايق:" أكتر حاجة إن أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن مايبقاش موجود مش هيتبقى غير إنك تبقى كويس."

وزاد لاعب فيوتشر ما حدث عندما توقف قلبه أثناء مباراة الاتحاد السكندري، قائلًا: "هو اللي حصل إن قلبي وقف وده وارد إنه يحصل في أي وقت وأكتر حد معرض إنه يحصل لده هو أنا لأني لسة قايم من التعب".

وتابع: الفكرة كلها إن الموضوع مقلق إني قاعد مش عارف أيه اللي ممكن يحصل، هكمل مش هكمل.

ما المثير في تصريحات أحمد رفعت مع إبراهيم فايق؟

وقال أحمد رفعت: من ‏ضمن الأسباب التي أدت إلى سقوطه في مباراة الاتحاد هو ان فيه ‏مسئول كبير كان مسبب له أزمة نفسية وضغط شديد،: “اللي حصل معايا محصلش مع بني أدم، كل الناس في النادي عارفين الموضوع وما حدث، ناس مسؤولة عنها شخص بعينه ونتيجتها حصلت فيا”.

وتدل تصريحات أحمد رفعت أنه تعرض إلى تهديدات وأذي نفسي كبير أدي إلى تعرضه لأزمة نفسيه ووفاته.

وحسب ما ذكر بعض المقربين من أحمد رفعت، أن السبب في أذي اللاعب أحد أبرز الشخصيات العامة على الساحة الرياضية.

وتحوم الشكوك جميعها حول شخص واحد من خلال ما تم تناوله من أحد المسؤولين في نادي فيوتشر والمقربين من اللاعب.

وهذا الشخص هو أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وأبرز المرشحين لتولي منصب رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال الفترة المقبلة.

اتهامات صريحة لـ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية

من أبرز الشخصيات التي وجهت اتهامًا صريحًا، هو رامي بكر إداري نادي فيوتشر حيث قال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أحمد رفعت مكنش قصده على طلائع الجيش كان قصده على إدارة نادى فيوتشر السابقة وبالأخص أحمد دياب إلى كدب عليه واساء ليه ولحياته الكروية اطالب بمحاكمته واقالته من رابطة الأندية ويبتعد عن الرياضة نهائى."

ولكن أحمد رفعت تحدث مع إبراهيم فايق في نفس البرنامج أن مسؤولي فيوتشر على علم بما حدث معه من ضغوطات وتهديدات وذكر بالاسم ( هيثم عرابي ونادر شوقي).

الأسيوطي يطالب النائب العام بفتح تحقيق حول وفاة أحمد رفعت

كما طالب محمد الاسيوطي مالك نادي بيراميدز النائب العام بفتح تحقيق حول وفاة أحمد رفعت، حيث قال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

:" بلاغ للنائب العام لفتح تحقيق فورًا".

وقال:" ربنا يرحمك ويسكنك الفردوس الاعلي احمد رفعت، لكن المرحوم الشاب رفعت حكي في برنامج إبراهيم فايق قبل وفاته أن هناك مسؤول كبير في الرياضة وفي الدولة كمان كان يضغط عليه ضغوطات لا يتحملها بشر كانت احد الاسباب في وقوعه على أرض الملعب من التعب النفسي إلى ان وصل الامر إلى وفاته".

وتابع:" وهذا بلاغ علني من المرحوم الشاب احمد رفعت إلى المسؤولين لفتح تحقيق علي اعلي مستوي لإزاحة هذا المسؤل عن منصبه ومعاقبته عن جريمة قتل هو سبب فيها".

وزاد:" الموضوع دا مهم يحصل لاني بيحصل مع ناس كتير والناس الغير قادرين بالتهديد دايمًا من مسؤولين كبار".

وشدد:" ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء".

واختتم:" اتمني من المحامين الشرفاء التحرك فورًا وعلى إدارة مودرن فيوتشر تفصح عن هذا الشخص المحمي في منصبه حيث إن اللاعب أشار في البرنامج أنهم يعلمون من هو الشخص".

محمد الاسيوطي على فيسبوك

مصدر مقرب من أحمد رفعت يكشف كواليس مثيرة للفجر الرياضي

وقال أحد المقربين من اللاعب في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الرياضي:" أحد مسؤولي شركة فيوتشر المالكة للنادي تسبب في توريط وحبس رفعت عندها وعده بحل مشكلته مع نادي طلائع الجيش".

وتابع:" وجعل اللاعب يسافر مع فيوتشر لمباراة أفريقية على ضمانته وعندما عاد اتحبس 6 أشهر".

وأشار إلى:" هذه الفترة التي اختفى فيها بعد تألقه مع المنتخب وكيروش واتحبس بتهمة التهرب من الجيش أو اتمسك في المطار قبل السفر بسبب وعود هذا المسؤول ".

واستطرد:" أن نلعب مباراة إفريقيا ثم العودة إلى الطلائع فـ رفعت اتحبس وعندما خرج رفض الانتقال إلى طلائع الجيش والضغط عليه من مسئولي نادي الطلائع رفضه:"

وزاد:" ووقتها الأزمة اتحلت ان راح مكانه عمر السعيد ومطالبة رفعت بحقه وفلوسه عن الفترة دي هي السبب في تهديده إنه ينسى الموضوع بسبب انشغال هذا المسؤول في أمور هامة في الفترة المقبلة ".

وبعد تلك التصريحات والتساؤلات التي تتصدر المشهد الرياضي في مصر، هل أحمد دياب من تسبب في أزمة رفعت النفسية، أم مجرد تصفية حسابات من أشخاص آخرين، هذ ما نعرفه خلال الأيام القليلة القادمة.

أحمد رفعت يودع زملائه قبل الوفاة

وقبل 12 يومًا فقط وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.

مسيرة أحمد رفعت الكروية داخل المستطيل الأخضر

بدأ أحمد رفعت مسيرته الاحترافية في عام 2013 عندما انضم إلى فريق إنبي.

استمر مع إنبي لمدة 3 سنوات قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك في عام 2016.

بعد ذلك، عاد إلى إنبي على سبيل الإعارة، ثم عاد مرة أخرى إلى الزمالك، ومن ثم انتقل إلى نادي الاتحاد السكندري أيضًا على سبيل الإعارة.

في عام 2020، انضم رسميًا إلى صفوف نادي المصري البورسعيدي، حيث شارك لموسم واحد.

وفي أكتوبر 2022، انضم رفعت إلى نادي مودرن فيوتشر "سبورت"، واستمر معه حتى وفاته في يوليو 2024، مسيرة أحمد رفعت شهدت مشاركته مع العديد من الفرق خلال 11 عامًا من اللعب في ملاعب كرة القدم.

أرقام وإحصائيات أحمد رفعت خلال مسيرته الكروية

خاض أحمد رفعت 211 مباراة مع جميع الأندية التي لعب لها، منها 7 مباريات مع منتخب مصر.

سجل في هذه المباريات 48 هدفًا وقدم 41 تمريرة حاسمة، مساهمًا في 89 هدفًا.

تلقى 18 بطاقة صفراء في مبارياته، وتعرض للطرد مرتين.

في بطولة الدوري المصري، سجل 43 هدفًا من أصل 48 مباراة، وصنع 30 هدفًا آخر.

كان فريق إنبي هو أكثر الفرق التي لعب لها، حيث خاض 74 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 9 أهداف.