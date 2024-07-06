نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة القمة أمام الزمالك بالدوري العام، غداً الأحد.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك

شهدت قائمة غيابات بالجملة للدراويش أمام الزمالك حيث أنه يغيب كلا من " محمد فوزي وأحمد عادل وأحمد محسن وأحمد الشيخ، وحمدي النقاز، وعبد الرحمن الدح وعلي الملواني، باسم مرسي، ومحمد حسن ".

وجاء تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك بالدوري العام كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

كمال السيد خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد دسوقي - محمد نصر - محمد بيومي

عبد الكريم مصطفى - محمد دسوقي - محمد نصر - محمد بيومي خط الوسط: محمد مخلوف - عمر الساعي - مروان حمدي - ايريك تراوري

محمد مخلوف - عمر الساعي - مروان حمدي - ايريك تراوري خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - نادر فرج

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة جمعهم خلال 29 مباراة.

بينما يحتل الزمالك المركز العاشر بجدول الترتيب وذلك برصيد 35 نقطة جمعهم خلال 23 مباراة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.