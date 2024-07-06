نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إجراء مفاجئ من مرتضى منصور بشأن وفاة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق تحركاته القانونية عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، والذي رحل عن عالمنا بشكل صادم متأثرًا بالحالة الصحية الخطيرة التي تعرض لها في شهر مارس الماضي خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام للكشف المتسبب في وفاة أحمد رفعت

أعلن المستشار المستشار مرتضي منصور ونجلاه أحمد وأمير إقامة عزاء للراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر السابق والذي وافته المنية بسبب الظلم والقهر والذي لم يتحمله قلبه ليفارق الحياة.

يقام العزاء في القاعة الكبري بمسجد الحامدية الشاذلية يوم الاثنين الموافق ٨ يوليو أن شاء الله.

في الوقت ذاته أعلن رئيس الزمالك السابق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في من المتسبب في وصول اللاعب الراحل لهذة الحالة والتي تسببت في وفاته وتقدمه ببلاغ إلي معالي المستشار النائب العام للتحقيق مع المسؤولين الذي أشار اليهم رفعت منذ مايقرب من أسبوع خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "إبراهيم فايق" مؤكدًا بأن هذا الإجراء لكي يعرف الرأي العام ويتأكد بأننا في دولة قانون.