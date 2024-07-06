نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل هولندا الرسمي أمام تركيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره منتخب تركيا، مساء اليوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري، وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

موعد مباراة هولندا ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

حيث من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب هولندا مع نظيره المنتخب الهولندي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي

تشكيل هولندا الرسمي لمواجهة تركيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: بارت فيربروغين.

خط الدفاع: ناثان أكي - فيرجيل فان دايك - ستيفان دي فراي - دينزيل دامفريس

خط الوسط: تايجاني رايندرز - تشافي سيمونز - يردي شوتين

خط الهجوم: كودي جاكبو - ممفيس ديباي - بيرجوين

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024؛ وستنقل مباراة هولندا ضد تركيا عبر قناة beIN Sports Max 1HD.