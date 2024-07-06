نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مودرن سبورت يرد على ما أُثير حول تعرض أحمد رفعت لضغوط قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي مودرن سبورت، بيانًا رسميًا للرد على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض أحمد رفعت لاعب الفريق الراحل، لضغوطات نفسية أدت إلى تعرضه لأزمة قلبية والتي أودت بحياته.

وأعلن نادي مودرن سبورت، صباح اليوم، وفاة أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لتوقف عضلة القلب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري، في مارس الماضي.

وانتشرت أقاويل، حول تسبب مسؤول رياضي في الأزمة الصحية التي مر بها أحمد رفعت.

مودرن سبورت ينفي تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط داخلية أو خارجية

جاء في بيان مودرن سبورت، ما يلي: “ينعي النادي ببالغ الحزن والآسى الفقيد المرحوم اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت واللاعب الدولي الذي يعد من المواهب المتميزة في ملاعب الكرة المصرية”.

تابع: “ويشهد له الجميع بحسن الخلق بالإضافة إلى إمتلاكه الخبرات المحلية والدولية في التعامل مع أي موقف”.

وأضاف: “لذلك فأن نادي مودرن سبورت يؤكد بأن جميع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعبر عن الحقيقة، وأن اللاعب لم يتعرض لأي ضغوط داخلية أو خارجية، كما أن اللاعب قد تم الإهتمام به وعنايته من قبل مجلس إدارة النادي في جميع الأمور وعلى أكمل وجه، وكان ذلك أبسط حق من حقوقه على النادي لكونه فرد من أفراد العائلة داخل النادي ومجلس إدارته”.

وواصل: “ختامًا نطلب ونهيب من جميع العاملين في مجال الرياضة والإعلام وباقي أفراد الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.