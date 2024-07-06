نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.