نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادٍ إسباني يخطف صفقة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن جيرونا الإسباني نجح في الاتفاق مع الموهبة الهولندية جبرباييل ميسهوي لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار إلى أن اللاعب الهولندي البالغ من العمر 19 عامًا، اتفق مع النادي الإسباني علي كافة التفاصيل وسيوقع خلال الايام القادمة.

وكشف رومانو أن ميسهوي سينضم إلي صفوف جيرونا الاسباني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أياكس الهولندي.

جيرونا يضم جبرباييل ميسهوي

وأوضح أن اللاعب رفض العديد من العروض الأوروبية خلال الفترة الماضية لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت خرجت تقارير إنجليزية خلال الفترة الماضية تشير إلي رغبة مانشستر سيتي في ضم الموهبة الهولندية جبرباييل ميسهوي.