نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. منتخب إنجلترا يهزم سويسرا ويصل نصف نهائي يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز أمام سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "دوسيلدورف أرينا".

أحداث مباراة إنجلترا وسويسرا في كأس أمم أوروبا

حدث سجال على الكرة بين أقدام لاعبي المنتخبين في الشوط الأول ولكن دون جدوى لتنتهي أحداث الـ45 بالتعادل السلبي.

وسجل بريل إيمبولو أول أهداف اللقاء لصالح سويسرا في الدقيقة 75، بعد عرضية أرضية من دان ندوي من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها إيمبولو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل بوكايو ساكا لصالح إنجلترا في الدقيقة 80، بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وأطلق ديكلان رايس لاعب إنجلترا في الدقيقة 94، تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها حارس مرمى سويسرا من يسار مرماه.

وكاد شيردان شاكيري أن يسجل الهدف الثاني لصالح سويسرا في الدقيقة 17، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء إنجلترا، نفذها شاكيري بتسديدة مباشرة، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية.

وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأسود الثلاثة بنتيجة 5-3.