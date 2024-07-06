نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب رفعت يكشف لـ "دوت الخليج" مفاجأة حول وفاة اللاعب واللحظات الأخيرة في حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استيقظ عشاق الكرة المصرية على خبر محزن جعل أرجاء الشارع المصري يسوده الدموع والدعاء بالرحمة والمغفرة للاعب شاب صاحب خلق رفيع وهو أحمد رفعت نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ولاعب فريق مودرن سبورت الحالي ليسدل الستار وتتر النهاية يكتب لحياة اللاعب صاحب الـ31 عام ليودع الحياة والمستطيل الأخضر بخفة كخفته في الملعب ولمساته المهارية للكرة رحل رفعت بجسده لكن سيبقى في ذاكرة محبي الكرة المصرية وسيتذكره الجميع بالخير أحدثت وفاة رفعت حالة كبيرة من الحزن والآسى بين جماهير كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية والتي حدثت بشكل مفاجىء إثر أزمة قلبية مفاجئة له بعد عودته لمنزله عقب مشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد رفعت

كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب لـ دوت الخليج، أن قلب اللاعب توقف فجأة ليسقط بشكل مفاجىء داخل منزله، قبل أن تسارع أسرته بالاتصال بالطبيب المشرف على الحالة والذي طالب بنقله للمستشفى بشكل عاجل، وهناك خضع اللاعب لعملية إنعاش قلبى رئوي متقدم لمدة ساعة و45 دقيقة تلقى فيها صدمات كهربية وجميع أدوية الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم لكن القلب لم يستجب ليفارق الحياة ليتم إعلان وفاته.

وأضاف المصدر إن اللاعب الراحل كان يخضع لمتابعة دورية من خلال جهاز تم تركيبه على صدره وذلك بعد سقوطه في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري في مارس الماضي وذلك لمشاهدة كل الوظائف الحيوية، أهمها رسم القلب وضربات القلب.

الطبيب المشرف على حالة رفعت يكشف لـ دوت الخليج مفاجأة بشأن وفاة اللاعب

وللوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رفعت والحالة الطبية حرص دوت الخليج على التواصل مع دكتور أحمد أشرف عيسى، استشاري القلب والقسطرة التداخلية، وطب القلب الرياضي، والمشرف على حالة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، للحديث عن عن أسباب الوفاة المفاجئة للاعب.

والذي أفاد في بداية حديثه لـ دوت الخليج بإنه حتى الآن لا يجد تفسيرًا للتطور المفاجىء في حالة أحمد رفعت، والذي أدى للوفاة المفاجئة، والتي حدثت دون أي مقدمات، خاصة بعدما عاد رفعت لحالته الطبيعية، ولم يعد يشكو من أي آلام سواء في منطقة الصدر أو القلب قبل وفاته.

وأضاف الطبيب المسئول عن حالة أحمد رفعت: بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من شقيق اللاعب، في الثالثة من صباح اليوم، وعندما قام بالرد عليه وجده يستغيت بالطبيب وذلك بعد سقوط رفعت في المنزل عقب عودته من الخارج ومشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا مع عدد من أصدقائه في أحد كافيهات التجمع الخامس.

وأكمل دكتور أحمد أشرف عيسى بأنه طلب من شقيق رفعت توصيل جهاز قياس نبضات القلب والكهرباء، والذي ظهر عند توصيله بأن لم يكن هناك أي نوع من الاستجابة عند توصيله حيث ظهر عليه أن القلب متوقف ولا يوجد أي نشاط كهربائي بشكل نهائي وهو ما جعله يطلب منه التوجه لأقرب مستشفى برفعت.

وأتم طبيب رفعت حديثه لـ دوت الخليج: بأنه توجه على الفور إلى المستشفى التي نٌقل إليها اللاعب لمتابعة حالته؛ وقيامه بمحاولات لإنعاش القلب باستخدام الصدمات الكهربية لمدة تفوق 100 دقيقة، لكن القلب لم يستجب لأي محاولات ليتم بعدها إعلان وفاة اللاعب ومفارقته للحياة.

مشوار أحمد رفعت في الملاعب

بدأ أحمد رفعت مشواره مع كرة القدم موسم 2012 / 2013، في نادي إنبي بعدها انتقل للزمالك مطلع موسم 2016 / 2017 لمدة موسمين ونصف ثم أعاره الزمالك لإنبي لمدة 6 أشهر في يناير 2019 ثم تمت إعارته مجددًا للاتحاد السكندري لمدة موسم وذلك قبل أن ينتقل للنادي المصري بشكل نهائي والتي كانت أفضل فتراته الكروية ولعب وقتها بقميص منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي “كارلوس كيروش”.

وبعد موسم واحد نجح نادي مودرن فيوتشر في شراء عقد اللاعب مطلع موسم 2021 / 2022، وبعد موسم من التألق معه خرج اللاعب على سبيل الإعارة لنادي الوحدة الإماراتي لمدة 6 أشهر وذلك قبل أن يعود مجددًا لنادي مودرن فيوتشر في يناير 2023 ويخوض مشوارًا كبيرًا مع ناديه حتى سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري بشهر مارس الماضي.