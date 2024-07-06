نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إنجلترا الفوز أمام سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب ليتأهل بذلك الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

أهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا

افتتح بريل إيمبولو أول أهداف اللقاء لصالح سويسرا في الدقيقة 75، بعد عرضية أرضية من دان ندوي من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها إيمبولو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتمكن بوكايو ساكا من تسجيل هدف التعادل لصالح إنجلترا في الدقيقة 80، بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.