بعد تجاوز سويسرا.. موعد مباراة منتخب إنجلترا المقبلة في نصف نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة مشجعي الأسود الثلاثة، معرفة موعد مباراة إنجلترا المقبلة بعد الفوز أمام سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في ربع نهائي يورو 2024.

موعد مباراة إنجلترا المقبلة بعد الفوز أمام سويسرا

يلتقي منتخب إنجلترا مع الفائز من مواجهة هولندا ضد تركيا يوم الأربعاء المقبل 10-7-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا ضد الفائز من مباراة هولندا ضد تركيا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة إنجلترا ضد الفائز من مباراة هولندا ضد تركيا مساء الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD.