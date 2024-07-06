بنزيما يُعطل تعاقد الاتحاد مع بيولي.. ويختار المدرب الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية فرنسية الضوء على إيقاف الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد مفاوضات النادي السعودي مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان السابق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

بنزيما يُعطل تعاقد الاتحاد مع بيولي.. ويختار جالتييه

ولفتت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية أن الاتحاد أعلن رحيل جاياردو بعد نهاية عقده ويعمل على التعاقد مع مدير فني آخر استعدادًا للموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن مفاوضات الاتحاد مع بيولي توقفت بسبب رغبة بنزيما في تولي مدير فني آخر قيادة صفوف العميد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بنزيما يريد تولي مواطنه الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني للدحيل القطري الحالي تدريب الاتحاد السعودي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الاتحاد عرض راتب يبلغ قدره 12 مليون يورو سنويًا على جالتييه لمدة 3 مواسم وجالتييه يشترط موافقة الدحيل على رحيله للانضمام إلى الاتحاد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بنزيما عمل تحت قيادة جالتييه في ليون الفرنسي في موسم 2007-2008 وتوج بلقب الدوري الفرنسي وبنزيما توج بجائزة الهداف.