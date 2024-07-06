نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد لا يمانع رحيل لاعبه إلي الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إسبانية أن نادي جيرونا الإسباني دخل في مفاوضات مكثفة لضم دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن من المتوقع أن تصل قيمة انتقال اللاعب الهولندي إلي 5 مليون جنية استرليني بناءًا علي حجم مشاركات اللاعب بالاضافة إلي بعض الامتيازات.

وكشفت التقارير أن إدارة اليونايتد لاتمانع في رحيل اللاعب، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق علي بنود التعاقد خلال الأيام القادمة، وانضمام اللاعب رسميًا إلي صفوف الفريق الاسباني.

جيرونا يكثف مفاوضاته لضم لاعب فان دي بيك

والجدير بالذكر أن اللاعب الهولندي البالغ من العمر 27 عام، انتقل إلي صفوف المان يونايتد في موسم 2020 قادمًا من أياكس الهولندي، بمقابل 39 مليون يورو.

أدى التغيير المستمر لمدربى المان يونايتد للتأثير على الهولندي دي بيك، الذى لم يشارك بشكل أساسى مع الفريق منذ قدومه إلا فى مباريات قليلة.