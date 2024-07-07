نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة قلبية؟.. الزمالك يوضح تفاصيل حالة أحمد سليمان الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب رئيس النادي، بيان رسمي منذ قليل، يتمنى فيه الشفاء للواء أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

أحمد سليمان يتعرض لوعكة صحية

تعرض أحمد سليمان إلى وعكة صحية، خلال الساعات القليلة الماضية، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات، وهو الأن تحت الملاحظة الطبية.

ومن جانبه أصدر نادي الزمالك بيانا لدعم أحمد سليمان في محنته الصحية، وجاءت كلمات البيان كالتالي: "تمنياتنا للكابتن أحمد سليمان بالشفاء العاجل، أثر تعرضه لوعكة صحية".

ومن المقرر أن يتم توضيح تفاصيل الحالة الصحية لأحمد سليمان خلال الساعات القادمة بعد العرض على الأطباء.

وتأتي حالة أحمد سليمان بتعرضه إلى أزمة قلبية، بعد وفاة لاعب فريق مودرن سبورت "فيوتشر سابقًا" أحمد رفعت اليوم السبت إثر تعرضه لنفس الأزمة خلال شهر مارس الماضي.