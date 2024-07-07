نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي طنطا يحفز البطلة الأولمبية لولوة سليمان قبل السفر إلى باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فايز عربيي وأعضاء مجلس إدارة النادي بصعود بطلة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزه اللاعبة لولوة سليمان وذلك بعد آختيارها لتمثيل منتخب مصر خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية فرنسا خلال أيام قليلة.

نادي طنطا يحفز البطلة الأولمبية لولوة سليمان

وتعد اللاعبة واحدة من أهم بطلات النادي والمنتخب المصري على مدار 13 عامًا حيث وجه مجلس الإدارة رسالة تحفيز للبطلة الأولمبية لكي تحقق ميدالية لمصر في ظل المشاركة في البطولة.

حيث بعث دكتور سيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزه برسالة دعم وتحفيز للبطلة تضمنت إشادة بمستواها الفني وروح البطولة منذ أكثر من 13 عامًا كاملهً حصدت خلالها مع النادي والمنتخب المصري عدد من الألقاب والبطولات.