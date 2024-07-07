الرياضة

لاعب الزمالك السابق: أشفق على جوميز بسبب الغيابات أمام الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أكرم عبدالمجيد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يُعاني من غيابات عديدة قبل مواجهة الإسماعيلي.

أكرم عبدالمجيد: أشفق على جوميز بسبب الغيابات أمام الإسماعيلي

قال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يعاني من غيابات كثيرة أمام الإسماعيلي، وأشفق على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لأنه في موقف صعب للغاية".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك بذل مجهود كبير لحل أزمة القيد ودعم الفريق بصفقات في يناير والأمر كان صعب للغاية ولكن مسؤولي القلعة البيضاء نجحوا في حل هذه الأزمة بشكل مميز".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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