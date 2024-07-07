نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق: أشفق على جوميز بسبب الغيابات أمام الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أكرم عبدالمجيد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يُعاني من غيابات عديدة قبل مواجهة الإسماعيلي.

أكرم عبدالمجيد: أشفق على جوميز بسبب الغيابات أمام الإسماعيلي

قال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يعاني من غيابات كثيرة أمام الإسماعيلي، وأشفق على الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لأنه في موقف صعب للغاية".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك بذل مجهود كبير لحل أزمة القيد ودعم الفريق بصفقات في يناير والأمر كان صعب للغاية ولكن مسؤولي القلعة البيضاء نجحوا في حل هذه الأزمة بشكل مميز".