نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب هولندا يبلغ نصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب هولندا الأول لكرة القدم، في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره المنتخب التركي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

حيث انطلقت أحداث مباراة المنتخب الهولندي، مع نظيره منتخب تركيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة هولندا ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

ومع بداية أحداث الشوط الأول، حاول لاعبو المنتخب التركي الاستحواذ على الكرة، وتسجيل هدف في شباك حارس مرمى منتخب هولندا.

وسجل اللاعب أكايدين نجم المنتخب التركي، هدف التقدم في شباك حارس منتخب هولندا، عند الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول؛ بأسيست من أرادا جولر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب هولندا ضد تركيا، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، في الدقيقة 56 سدد اللاعب أرادا جولر، كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم نجح اللاعب ستيفان دي فراي، نجم منتخب هولندا في تسجيل هدف التعادل، عند الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، بأسيست من اللاعب ممفيس ديباي.

وأضاف ميرت مولدور لاعب المنتخب التركي هدف ذاتي في مرماه، عند الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، لصالح منتخب هولندا، ليمنح المنتخب الهولندي الفوز.

والجدير بالذكر أن المنتخب الهولندي؛ من المقرر أن يواجه نظيره منتخب إنجلترا، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024.