نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب أحمد رفعت: حالته مختلفة تمامًا عن إيريكسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد أشرف الطبيب المعالج لأحمد رفعت أن الراحل كان لديه أمل كبير في العودة للملاعب من جديد خاصة بعد تحسن أداء عضلة القلب.

طبيبه: رفعت تعرض لجلطة في القلب

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: "حالة رفعت خاصة وتعرض لجلطة في القلب وحالته خاصة ومختلفة تماما عن حالة كريستيان ايريكسين الذي كان قلبه طبيعيا".

وأشار إلى أن رفعت خضع لتحليل جيني ولم يكن يعاني من أي خلل في عضلة القلب ولم يكن بحاجة إلى جهاز صدمات وأن الجهاز يمكنه أن ينقذ ٢٤٪‏ فقط من الحالات.

وأضاف: “فحوصات القلب الرياضي تحدد ٩٥٪‏ من قدرة اللاعب على ممارسة كرة القدم، ولكن يتبقى ٥٪‏ تتوقف على عوامل عديدة أهمها الضغوط الخاصة بالمنافسة وغيرها”.

وأكمل: "أتمنى أن يتم تبني مبادرات لفحص اللاعبين قبل بداية الموسم للحفاظ على سلامة الجميع".