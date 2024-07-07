نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة هولندا ضد تركيا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل منتخب هولندا الأول لكرة القدم، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب التركي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في ربع نهائي اليورو.

وأقيمت مباراة المنتخب الهولندي، مع نظيره منتخب تركيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أهداف مباراة هولندا ضد تركيا في كأس أمم أوروبا

نجح اللاعب أكايدين نجم المنتخب التركي، في تسجيل الهدف الأول أمام منتخب هولندا، في الدقيقة 35 من الشوط الأول؛ بعد تمريرة رائعة من أرادا جولر.

ثم عند الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني؛ سجل ستيفان دي فراي، نجم منتخب هولندا هدف التعادل، بأسيست من اللاعب ممفيس ديباي.

وبعد ذلك سجل ميرت مولدور مدافع المنتخب التركي هدف ذاتي في مرماه، في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني.