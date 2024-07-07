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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب بنما وكولومبيا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2024

موعد مباراة منتخب بنما وكولومبيا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2024.. يخوض منتخبا كولومبيا وبنام مواجهة قوية في دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخبًا. وتقام المباراة على ملعب "ستيت فارم" في الواحدة من صباح يوم الأحد، بتوقيت القاهرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة كولومبيا وبنما من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

كولومبيا وبنام في صراع قوي بدور ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

ويدخل المنتخبان المباراة بمعنويات عالية، حيث تصدرت كولومبيا المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما احتلت بنما المركز الثاني في المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط.

وتاريخيًا، شهدت المواجهات بين كولومبيا وبنام تفوقًا واضحًا لـ "لوس كافيتيروس"، حيث فازوا في 4 مباريات من أصل 6 مواجهات، بينما منيت بنما بهزيمتين. وسجل لاعبو كولومبيا 15 هدفًا في مرمى بنما، بينما اهتزت شباكهم في 7 لقاءات.

ويحمل مدرب كولومبيا، نيستور لورينزو، سجلًا مميزًا خاليًا من الهزائم منذ توليه قيادة الفريق، حيث حقق 17 فوزًا و6 تعادلات خلال 23 مباراة.

من ناحية أخرى، يسعى منتخب بنما لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى، بعد فشله في اجتياز مرحلة المجموعات في مشاركته الوحيدة السابقة عام 2016.

ويعتبر منتخبا بنما وكندا هما الوحيدان من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) اللذان صعدا إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا 2024.

من المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة البرازيل وأوروجواي، والتي تقام في الرابعة من صباح الأحد.

موعد مباراة كولومبيا وبنما في كوبا أمريكا 2024



تُقام مباراة كولومبيا وبنما في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الموافق 7 يوليو 2024.

وتُلعب المباراة على ملعب "ستيت فارم" في مدينة جلانديل بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا وبنما في كوبا أمريكا 2024



سيُقام الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 بين منتخبي كولومبيا وبنما تحت إشراف الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني، وسيتمكن المشاهدون من متابعة المباراة على العديد من القنوات، وذلك حسب المنطقة الجغرافية:

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

تطبيق TOD: يمكن أيضًا متابعة المباراة عبر تطبيق TOD على الإنترنت، والذي يوفر بثًا مباشرًا للمباراة.

في أوروبا:

في أوروبا: Esport 3: ستقوم قناة Esport 3 بنقل المباراة في إسبانيا.

TV 3 Catalunya: ستقوم قناة TV 3 Catalunya بنقل المباراة في كاتالونيا.

في إيطاليا:

في إيطاليا: Solo calcio: ستقوم قناة Solo calcio بنقل المباراة في إيطاليا.

Sport italia: ستقوم قناة Sport italia بنقل المباراة في إيطاليا.

في فرنسا:

في فرنسا: L’Equipe TV: ستقوم قناة L’Equipe TV بنقل المباراة في فرنسا.

ترتيب منتخب كولومبيا في المجموعة الرابعة



المركز الأول: منتخب كولومبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني: منتخب البرازيل برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث: منتخب كوستاريكا برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب باراجواي برصيد 0 نقاط.



ترتيب منتخب بنما في المجموعة الثالثة



المركز الأول: منتخب أوروجواي برصيد 9 نقاط.

المركز الثاني: منتخب بنما برصيد 6 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الولايات المتحدة برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب بوليفيا برصيد 0 نقاط.