نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة النارية التي ستجمع بين منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ مع نظيره المنتخب الهولندي، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

حيث تأهل المنتخب الهولندي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، عقب تحقيق الفوز على نظيره منتخب تركيا، بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما نجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب السويسري بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

موعد مباراة إنجلترا ضد هولندا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المنتخب الإنجليزي؛ مع نظيره منتخب هولندا؛ يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد هولندا؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد هولندا في اليورو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.