نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطبيب المعالج يكشف ملابسات وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج للراحل أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن سبورت، عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته.

وأوضح عيسى، خلال مداخلة مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أنه لم يكن ينوي الظهور إعلاميًا، ولكن كثرة الأحاديث واللغط الطبي دفعه للتوضيح.

وأشار: " بعد فصل رفعت عن جهاز التنفس الصناعي، تم تشكيل لجان لبحث حالته، وأجريت له قسطرة على القلب تبين من خلالها أنه كان يعاني من جلطة قلبية.

وأضاف: " أن رفعت كان يحتاج من 40 إلى 45 يومًا للراحة بعد اكتشاف الجلطة، وأن حالته لم تكن تتطلب استخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وفقًا لما أكده الخبراء الأجانب".

وأكد:" رفعت كان يعاني من ضغط نفسي شديد، وأنه في اليوم الأخير كان بحالة جيدة وكان يشاهد المباراة مع أصدقائه.

وتابع: " رفعت بدا في الأيام الماضية بحالة جيدة، ولكن في يوم وفاته تعرض لتوقف كامل في عضلة القلب".

واختتم عيسى تصريحاته بالإشارة إلى أن عائلة رفعت ووكلاء أعماله هم الأدرى بالضغوطات التي تعرض لها، وأن ما عانى منه رفعت كان متلازمة القلب المنكسر.