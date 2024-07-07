نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقيق أحمد رفعت: اسألوا أحمد دياب إيه اللي حصل لأحمد أخويا بسببه! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت، نجم المنتخب الوطني وفريق مودرن سبورت، والزمالك السابق، عن وفاة شقيقه.



وقال شقيق أحمد رفعت عبر برنامج الكوره مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2: "أحمد رفعت لم يتم التقصير معه من الناحية الطبية".

وتابع: "الأذى اللي اتعرض ليه أحمد أنت يا كابتن نادر شوقي عارف اللي حصل".

وشدد شقيق أحمد رفعت: "اسمحلي بس اقول اسألوا أحمد دياب إيه اللي حصل لأحمد رفعت بسببه".



واختتم: "اسألوا أحمد بيه دياب، إيه اللي حصل لأحمد أخويا بسببه".