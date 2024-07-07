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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب البرازيل والأوروجواي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2024

موعد مباراة منتخب البرازيل والأوروجواي اليوم.. إليك القنوات الناقلة لكوبا أمريكا 2024.. تشتعل نار المنافسة في بطولة كوبا أمريكا 2024، مع وصولها إلى دور ربع النهائي، حيث يلتقي منتخبا البرازيل وأوروجواي في مواجهة قوية حاسمة تُقام على ملعب "أليجانت" في الولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم الأحد 7 يوليو 2024.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة "نهائي مبكر" لبطولة كوبا أمريكا، حيث يجمع بين عملاقي الكرة في أمريكا الجنوبية، صاحبي التاريخ العريق والإنجازات المميزة في البطولة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة البرازيل وأوروجواي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نهائي مبكر في كوبا أمريكا 2024: البرازيل تواجه أوروجواي في ربع النهائي

يسعى كلا المنتخبين للفوز بالمباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، من أجل مواصلة مشواره نحو تحقيق لقب البطولة.

تأهل منتخب البرازيل «السيليساو» إلى دور ربع نهائي كوبا أمريكا، كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر كولومبيا بـ7 نقاط، بعدما تعادل «السمبا» في مباريتين وفاز في لقاء وحيد.

أما عن منتخب أوروجواي فدخل البطولة بمنتهى الشراسة والقوة، وحسم تأهله بسهولة بالغة متصدرًا مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط «العلامة الكاملة»

وتتمتع البرازيل بفرص كبيرة للفوز بالمباراة، نظرًا لخبرتها الكبيرة في كوبا أمريكا، ووجود لاعبين مميزين مثل نيمار جونيور وفينيسيوس جونيور.

ولكن، لا ينبغي الاستهانة بمنتخب أوروجواي، الذي يضم لاعبين موهوبين مثل داروين نونيز ولويس سواريز، وقادر على تقديم أداء قوي ومفاجئ.

وتُتوقع أن تكون المباراة مثيرة وحافلة بالندية، نظرًا لتاريخ التنافس الكبير بين المنتخبين، ورغبتهما القوية في تحقيق الفوز.

موعد مباراة البرازيل وأوروجواي في كوبا أمريكا 2024



تُقام مباراة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتُلعب المباراة على ملعب "أليجانت" في مدينة إنجليوود بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد أوروجواي



للأسف، لم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط على حقوق بثّمباراة البرازيل ضد أوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

وذلك يعني أنّ عشاق كرة القدم في هذه المنطقة لن يتمكنوا من مشاهدة المباراة مباشرة على شاشات التلفزيون.

ولكن، لا يزال هناك بعض الخيارات المتاحة لمشاهدة المباراة:

شبكة فوكس سبورتس: تملك شبكة فوكس سبورتس حقوق بثّ المباراة خارج الشرق الأوسط، ويمكن لمشاهديها في باقي دول العالم متابعة المباراة من خلالها.

منصات البثّ المباشر: توفر بعض منصات البثّ المباشر مثل BeIN Sports Connect وStarzplay خدمة البثّ المباشر للمباراة مقابل اشتراك شهري.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل



يتوقع أن يبدأ منتخب البرازيل مباراة الأوروغواي بتشكيل أساسي يجمع بين جميع عناصر الفريق المهمة، وذلك في غياب اللاعب فينيسيوس جونيور، وإليك التشكيلة الرسمية:

حراسة المرمى: إليسون بيكير.

خط الدفاع: دانيلو وإيدير ميليتاو وماركينيوس وويندل.

خط الوسط: فيكتوريا جيماريتش وجوميز ولوكاس باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا ورودريجو وإندريك.

تاريخ مباريات البرازيل وأوروجواي قبل موقعة ربع نهائي كوبا أمريكا



سبق والتقى البرازيل مع نظيره أوروجواي في 79 مواجهة من قبل على مر التاريخ، كان لـ«السيلساو» الغلبة وبفارق واضح، إذ انتصر في 40 لقاء، وحسم التعادل لقاءتهم في 17 مباراة، فيما لقى الهزيمة في 22 مناسبة.



وتمكن لاعبو منتخب البرازيل من إحراز 155 هدفا في جميع اللقاءات، بينما تمكن لاعبو أوروجواي من تسجيل 112 هدفا.